Триумф российского фигуриста в отборе на Олимпиаду омрачили роликом с украинской песней

Международный союз конькобежцев (ISU) разместил в соцсети Х эпизод проката российского фигуриста во время исполнения короткой программы на отборе ОИ-2026. В кадре наш спортсмен Пётр Гуменник, но на видео наложена украинская песня, хотя фигурист выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер».

Сейчас пост с россиянином удалён со страницы ISU. Никаких объяснений международная организация давать не стала, зачем была изменена звуковая дорожка в ролике. К слову, именно Гуменник стал лидером после короткой программы. Он получил за прокат 93,80 балла, блестяще исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота. На второй строчке — мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим идёт француз Франсуа Пито (81,24). Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.