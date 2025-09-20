Триумф российского фигуриста в отборе на Олимпиаду омрачили роликом с украинской песней
ISU выложил видео проката российского фигуриста Гуменника под украинскую песню
Обложка © Х / ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) разместил в соцсети Х эпизод проката российского фигуриста во время исполнения короткой программы на отборе ОИ-2026. В кадре наш спортсмен Пётр Гуменник, но на видео наложена украинская песня, хотя фигурист выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер».
Отрывок проката Гуменника с наложенной песней «Плакала» украинской группы KAZKA. Видео © Х / ISU
На отрывок проката Гуменника вемя короткой программы отборочного олимпийского турнира наложили песню «Плакала» украинской группы KAZKA вместо композиции из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».
Сейчас пост с россиянином удалён со страницы ISU. Никаких объяснений международная организация давать не стала, зачем была изменена звуковая дорожка в ролике. К слову, именно Гуменник стал лидером после короткой программы. Он получил за прокат 93,80 балла, блестяще исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота. На второй строчке — мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим идёт француз Франсуа Пито (81,24). Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.