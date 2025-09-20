«Обидно за ребят»: Журову опечалило решение разбить пары российских фигуристов к ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске российских конькобежцев к ОИ-2026, однако разрешение не получили пары, обратила внимание олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она предположила, что пары были приравнены к командам.

«То есть больше одного не собираться. А их двое. Поэтому, конечно, я сопереживаю фигуристам. Катастрофически мало допущено участников к отбору. Обидно за ребят», — подчеркнула парламентарий.

По её мнению, ISU должен был допустить ещё какое-то количество спортсменов. Собеседница «Царьграда» выразила поддержку конькобежцам, которых не допустили к ОИ-2026. Среди них, к слову, оказалось многих лидеров, то есть ведущих российских спортсменов.