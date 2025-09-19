Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 08:03

В ISU объяснили допуск «‎подходящих» российских конькобежцев к ОИ-2026

Глава ISU Ким: Россиян допустили к ОИ-2026, так как не хотели дискриминации

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске россиян к участию в Олимпиаде в следующем году, так как это отвечает принципам справедливости и помогает каждому спортсмену реализовать свою мечту. Об этом журналистам заявил президент ISU Чэ Ёл Ким.

«Независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении 10, 15 и 20 лет, и Олимпиада может быть раз в жизни, вот почему мы решили найти путь для допуска подходящих нейтральных спортсменов и разработали очень конкретный и подробный план, определяющий, что означает «подходящая кандидатура» и как это сделать», — пояснил он.

По его словам, в ISU были долгие дебаты по поводу допуска россиян к участию в Играх. Было решено, что нельзя подвергать никого дискриминации «по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными» атлетами. Чэ Ёл Ким уверен, что россияне могут попробовать свои силы отобраться на зимние ОИ-2026, но только в нейтральном статусе.

Тренера группы Тутберидзе не пустили на отборочный турнир к Олимпиаде-2026
Тренера группы Тутберидзе не пустили на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

Ранее сообщалось, что с 19 по 21 сентября в Пекине состоятся отборочные соревнования на Олимпиаду, которая пройдёт в Милане в феврале 2026 года. Среди российских спортсменов, претендующих на участие, заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Международный союз конькобежцев (ISU) вынес решение об участии россиян на ОИ, но в нейтральном статусе.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar