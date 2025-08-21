Российские фигуристы прорвались в список участников отбора на Олимпиаду в Милане

Фигуристы из России Пётр Гуменник и Аделия Петросян получили подтверждение о своём участии в олимпийском отборочном турнире по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине с 18 по 21 сентября. Информация об этом была размещена на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Оба спортсмена выступят в нейтральном статусе, без использования каких-либо национальных атрибутов.