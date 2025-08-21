Российские фигуристы прорвались в список участников отбора на Олимпиаду в Милане

Мессенджер MAX
20 августа, 23:28

ISU: Петросян и Гуменника включили в список участников отбора на Олимпиаду

Фигуристы из России Пётр Гуменник и Аделия Петросян получили подтверждение о своём участии в олимпийском отборочном турнире по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине с 18 по 21 сентября. Информация об этом была размещена на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Оба спортсмена выступят в нейтральном статусе, без использования каких-либо национальных атрибутов.

В списках также значатся запасные фигуристы — Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. В турнире примут участие 27 женщин и 28 мужчин, среди которых будут фигуристы из Украины.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о понесённых убытках в размере 8,5 миллиона швейцарских франков из-за отстранения российских фигуристов. Санкции, наложенные на спортсменов из России и Белоруссии, оказали негативное влияние на финансовое состояние организации.

