«Может не приезжать»: Мамиашвили ответил украинской чемпионке на слова о российских борцах

Украинская спортсменка вольного стиля Алла Белинская могла бы вовсе не приезжать на соревнования, если ей неприятно участвовать в поединках с россиянами. С таким предложением в беседе с РИА «Новости» выступил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«У каждого спортсмена есть право выбора — если ей настолько неприятно участвовать, никто не заставлял её приезжать на соревнования вообще», — сказал он.

Международные спортивные организации должны реагировать на дискриминационные высказывания в адрес российских спортсменов, так как в спорте существует определённая этика и культура поведения. Мамиашвили добавил, что многое зависит от личной культуры спортсмена и современных сиюминутных трендов, которые порой не всегда здоровы.

Он также отметил, что олимпийская площадка предполагает добрую волю и взаимное уважение. В данном случае можно лишь посочувствовать Белинской и пожелать ей успехов и здоровья, подчеркнул президент федерации, призвав не вовлекать спорт в политику.

Ранее украинская спортсменка вольного стиля Алла Белинская, которая в 2025 году завоевала титулы чемпионки мира и Европы, рассказала о ключевых моментах своего пути к победам. В центре внимания оказалось её четвертьфинальное противостояние на Чемпионате Европы в Словакии с россиянкой Ксенией Бураковой. В интервью Белинскую спросили о подготовке к выходу на ковёр против российской соперницы, учитывая, что россиян вновь допустили к международным соревнованиям, пусть и под условным «нейтральным» флагом.