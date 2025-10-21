Украинская чемпионка мира Белинская рассказала о поединках с соперниками из России

Боец вольного стиля из Украины Алла Белинская, завоевавшая в 2025 году титулы чемпионки мира и Европы, поделилась размышлениями о ключевых моментах своего триумфального пути. В центре внимания оказалось её четвертьфинальное противостояние на Чемпионате Европы в Словакии с россиянкой Ксенией Бураковой.

В беседе с изданием OBOZ 30-летнюю спортсменку спросили о том, как она готовилась к выходу на ковёр против оппонентки из России, учитывая, что россиян вновь допустили к международным стартам, пусть и под весьма условным «нейтральным» флагом.

Белинская сообщила, что её настрой был предельно категоричен: она настраивалась исключительно на победу. По её словам, эмоции были настолько сильны, что она чувствовала острую необходимость выиграть, при этом категорически не намереваясь пожимать руку сопернице. Она подчеркнула, что мысль о возможном поражении от представительниц России никогда не посещала её. Тем не менее, спортсменка добавила, что, хотя личного желания встречаться с ними на татами нет, в случае необходимости она готова вступать в поединки.

Тем временем украинский футбольный клуб «Шахтёр» начал внутреннюю проверку в отношении защитника Ефима Конопли из-за его активности в социальных сетях. Поводом стал лайк на ролике о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском.