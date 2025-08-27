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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 10:14

Украинца с флагом выперли со стадиона ПСЖ за политическое послание на трибуне

Mash на спорте: Фаната выгнали со стадиона ПСЖ за развёрнутый флаг Украины

Стюарды вывели украинского болельщика ПСЖ со стадиона «Парк де Пренс» в Париже, когда он решил всем напоказ развернуть на трибунах флаг страны в матче против «Анже». Об этом сообщает Mash на спорте.

Украинец с флагом на матче ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте

Украинец с флагом на матче ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте

Сперва мужчину вежливо попросили убрать жёлто-синий стяг, поскольку на домашней арене чемпиона Франции нельзя использовать флаги и баннеры для «демонстрации политического послания».

Гордость украинца получила огромный урон от этого замечания, посему он начал ругаться со стюардами, которые в итоге выперли его с матча.

Напомним, за ПСЖ с этого сезона выступает украинский защитник Илья Забарный. При этом в составе пока остаётся российский вратарь Матвей Сафонов. Ранее СМИ узнали об их разговоре.

Побоялся? Украинский защитник Забарный сделал шаг в сторону от российского вратаря Сафонова
Побоялся? Украинский защитник Забарный сделал шаг в сторону от российского вратаря Сафонова

Это далеко не первый за последнее время случай хулиганского поведения украинских фанатов. Ранее УЕФА выписал штраф «Александрия», поскольку его болельщики во время матча с сербской командой орали с трибун: «убей серба».

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Обложка © Telegram / Mash на спорте

Владимир Озеров
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