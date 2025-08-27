Украинца с флагом выперли со стадиона ПСЖ за политическое послание на трибуне

Стюарды вывели украинского болельщика ПСЖ со стадиона «Парк де Пренс» в Париже, когда он решил всем напоказ развернуть на трибунах флаг страны в матче против «Анже». Об этом сообщает Mash на спорте.

Украинец с флагом на матче ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте

Сперва мужчину вежливо попросили убрать жёлто-синий стяг, поскольку на домашней арене чемпиона Франции нельзя использовать флаги и баннеры для «демонстрации политического послания».

Гордость украинца получила огромный урон от этого замечания, посему он начал ругаться со стюардами, которые в итоге выперли его с матча.

Напомним, за ПСЖ с этого сезона выступает украинский защитник Илья Забарный. При этом в составе пока остаётся российский вратарь Матвей Сафонов. Ранее СМИ узнали об их разговоре.