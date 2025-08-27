Украинца с флагом выперли со стадиона ПСЖ за политическое послание на трибуне
Mash на спорте: Фаната выгнали со стадиона ПСЖ за развёрнутый флаг Украины
Стюарды вывели украинского болельщика ПСЖ со стадиона «Парк де Пренс» в Париже, когда он решил всем напоказ развернуть на трибунах флаг страны в матче против «Анже». Об этом сообщает Mash на спорте.
Украинец с флагом на матче ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте
Сперва мужчину вежливо попросили убрать жёлто-синий стяг, поскольку на домашней арене чемпиона Франции нельзя использовать флаги и баннеры для «демонстрации политического послания».
Гордость украинца получила огромный урон от этого замечания, посему он начал ругаться со стюардами, которые в итоге выперли его с матча.
Напомним, за ПСЖ с этого сезона выступает украинский защитник Илья Забарный. При этом в составе пока остаётся российский вратарь Матвей Сафонов. Ранее СМИ узнали об их разговоре.
Это далеко не первый за последнее время случай хулиганского поведения украинских фанатов. Ранее УЕФА выписал штраф «Александрия», поскольку его болельщики во время матча с сербской командой орали с трибун: «убей серба».
Обложка © Telegram / Mash на спорте