24 августа, 09:10

Побоялся? Украинский защитник Забарный сделал шаг в сторону от российского вратаря Сафонова

Украинский футболист Забарный отошёл от Сафонова после победы ПСЖ над Анже

Матвей Сафонов и Илья Забарный. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, © Wikipedia / AFC Bournemouth

Матвей Сафонов и Илья Забарный. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, © Wikipedia / AFC Bournemouth

После победы ПСЖ над «Анже» украинский защитник Илья Забарный сознательно отошёл от российского одноклубника Матвея Сафонова во время прощания с уходящим голкипером Джанлуиджи Доннарумой. Об этом сообщило издание Metaratings.

В матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ одержал победу над «Анже» со счётом 1:0. Сафонов провёл игру на скамейке запасных. Во время церемонии прощания с Джанлуиджи Доннарумой Забарный оказался рядом с Сафоновым и сознательно отошёл в сторону, демонстрируя дистанцию.

Политика в раздевалке: Стало известно о разговоре Сафонова с украинским новичком ПСЖ Забарным
Политика в раздевалке: Стало известно о разговоре Сафонова с украинским новичком ПСЖ Забарным

Ранее 12 августа стало известно, что Илья Забарный перешёл из английского «Борнмута» в ПСЖ. Контракт с 22-летним защитником рассчитан на пять лет, он будет выступать под 6-м номером и стал первым украинцем в истории клуба. В то же время голкипер Матвей Сафонов может вскоре покинуть команду.

