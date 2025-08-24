Побоялся? Украинский защитник Забарный сделал шаг в сторону от российского вратаря Сафонова

После победы ПСЖ над «Анже» украинский защитник Илья Забарный сознательно отошёл от российского одноклубника Матвея Сафонова во время прощания с уходящим голкипером Джанлуиджи Доннарумой. Об этом сообщило издание Metaratings.

