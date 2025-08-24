Побоялся? Украинский защитник Забарный сделал шаг в сторону от российского вратаря Сафонова
Украинский футболист Забарный отошёл от Сафонова после победы ПСЖ над Анже
Матвей Сафонов и Илья Забарный. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, © Wikipedia / AFC Bournemouth
После победы ПСЖ над «Анже» украинский защитник Илья Забарный сознательно отошёл от российского одноклубника Матвея Сафонова во время прощания с уходящим голкипером Джанлуиджи Доннарумой. Об этом сообщило издание Metaratings.
В матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ одержал победу над «Анже» со счётом 1:0. Сафонов провёл игру на скамейке запасных. Во время церемонии прощания с Джанлуиджи Доннарумой Забарный оказался рядом с Сафоновым и сознательно отошёл в сторону, демонстрируя дистанцию.
Ранее 12 августа стало известно, что Илья Забарный перешёл из английского «Борнмута» в ПСЖ. Контракт с 22-летним защитником рассчитан на пять лет, он будет выступать под 6-м номером и стал первым украинцем в истории клуба. В то же время голкипер Матвей Сафонов может вскоре покинуть команду.