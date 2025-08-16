Политика в раздевалке: Стало известно о разговоре Сафонова с украинским новичком ПСЖ Забарным

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл беседу с украинским новичком команды Ильёй Забарным на фоне политической напряжённости. Об этом сообщает издание Sport.fr.

«Российско-украинский конфликт продолжает ощущаться и в раздевалке ПСЖ. С момента объявления о приёме на работу Ильи Забарного встал вопрос о его взаимодействии с российским вратарём Матвеем Сафоновым», — отмечает издание.

Особое внимание привлёк тот факт, что Забарный добавил в соцсетях всех одноклубников, кроме российского вратаря. По мнению журналистов, этот жест отражает чувствительность ситуации — украинский футболист не мог игнорировать отношение своих соотечественников. При этом Сафонов, несмотря на конкуренцию за место в составе, подтвердил намерение остаться в парижском клубе.

Издание предполагает, что если оба игрока одновременно выйдут на поле, это событие привлечёт повышенное внимание мировой общественности.