Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 14:24

Украинского футболиста Коноплю проверят из-за видео с Жириновским

Обложка © Wikipedia / ТОВ «Динамоманія», © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © Wikipedia / ТОВ «Динамоманія», © РИА Новости / Максим Блинов

Украинский футбольный клуб «Шахтёр» начал внутреннюю проверку в отношении защитника Ефима Конопли из-за его активности в социальных сетях. Поводом стал лайк на ролике о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Представитель команды Юрий Свиридов заявил, что клуб был проинформирован о данным инциденте. Он обязался сообщить общественности и болельщикам о результатах проведённого расследования. Также футболиста, который выступает за сборную Украины, обвиняют в положительной реакции на видео с подписью «Россия не для слабых и медленных».

Сам Конопля первоначально назвал предъявленные обвинения странными, подчеркнув, что считает себя патриотом Украины. Однако позднее футболист принёс публичные извинения, заявив, что не вкладывал в свои действия никакого скрытого смысла и не поддерживает российских деятелей.

«Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и её деятелей и последователей (…) Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится», — ответил он.

Сбежавший с Украины футболист стал игроком российского клуба
Сбежавший с Украины футболист стал игроком российского клуба

Ранее румынский полузащитник Владислав Блэнуцэ получил многочисленные угрозы от фанатов киевского «Динамо». Его обвиняли в поддержке президента России Владимира Путина и телеведущего Владимира Соловьёва.

В связи с этим украинцы опубликовали видео, на котором стреляют по портрету Блэнуцэ, демонстрируя свою неприязнь к игроку.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Жириновский
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar