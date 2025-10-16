Украинского футболиста Коноплю проверят из-за видео с Жириновским

Украинский футбольный клуб «Шахтёр» начал внутреннюю проверку в отношении защитника Ефима Конопли из-за его активности в социальных сетях. Поводом стал лайк на ролике о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Представитель команды Юрий Свиридов заявил, что клуб был проинформирован о данным инциденте. Он обязался сообщить общественности и болельщикам о результатах проведённого расследования. Также футболиста, который выступает за сборную Украины, обвиняют в положительной реакции на видео с подписью «Россия не для слабых и медленных».

Сам Конопля первоначально назвал предъявленные обвинения странными, подчеркнув, что считает себя патриотом Украины. Однако позднее футболист принёс публичные извинения, заявив, что не вкладывал в свои действия никакого скрытого смысла и не поддерживает российских деятелей.

«Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и её деятелей и последователей (…) Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится», — ответил он.

Ранее румынский полузащитник Владислав Блэнуцэ получил многочисленные угрозы от фанатов киевского «Динамо». Его обвиняли в поддержке президента России Владимира Путина и телеведущего Владимира Соловьёва. В связи с этим украинцы опубликовали видео, на котором стреляют по портрету Блэнуцэ, демонстрируя свою неприязнь к игроку.