15 сентября, 14:10

Сбежавший с Украины футболист Роспутько стал игроком основного состава Чайки

Обложка © ФК «Шахтёр»

Сбежавший c Украины футболист Александр Роспутько присоединился к основной команде песчанокопской «Чайки». Об этом заявили в пресс-службе ФК.

«Он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с «Черноморцем», это уже на месте решает главный тренер»,передаёт заявление ТАСС.

Футболист официально включён в состав команды и готов к выступлениям в официальных соревнованиях под эгидой РФС. Матч между «Чайкой» и «Черноморцем» пройдёт 15 сентября в Новороссийске. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
Бойкот сборной Украины принёс команде Белоруссии самую лёгкую бронзу Евролиги

Напомним, 13 октября 2023 года игрок украинского «Шахтёра» Александр Роспутько оставил свою форму в аэропорту в Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Молодой человек отправился в Россию. В «Шахтёре» подтвердили самоволку Роспутько и дали ему пять дней на возвращение. Однако отец футболиста заявил, что его сын намерен подать документы на получение российского паспорта. В августе 2025 года спортсмен получил российское гражданство и подписал контракт с «Чайкой».

Мария Любицкая
    avatar