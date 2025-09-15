Сбежавший с Украины футболист Роспутько стал игроком основного состава Чайки

Сбежавший c Украины футболист Александр Роспутько присоединился к основной команде песчанокопской «Чайки». Об этом заявили в пресс-службе ФК.

«Он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с «Черноморцем», это уже на месте решает главный тренер», — передаёт заявление ТАСС.