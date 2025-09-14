Бойкот сборной Украины принёс команде Белоруссии самую лёгкую бронзу Евролиги

Национальная сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от участия в матче за третье место суперфинала Евролиги против команды Белоруссии. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации пляжного футбола Украины.

По регламенту турнира, встреча за бронзовые награды должна была состояться 14 сентября в итальянском городе Виареджо. В полуфинальных противостояниях украинская сборная потерпела поражение от команды Италии со счётом 1:4, в то время как белорусские спортсмены уступили сборной Испании с результатом 3:6. Вследствие официального отказа украинской стороны от участия в матче, бронзовые награды турнира будут автоматически присуждены национальной команде Белоруссии.

Это означает, что сборная Белоруссии в третий раз подряд становится обладателем бронзовых медалей престижного турнира. В 2021 году команда завоевала серебряные награды соревнования.

Тем временем сборная РФ остаётся отстранённой от участия в турнире после начала специальной военной операции на Украине, хотя российские футболисты всегда доминировали в этом виде спорта, пять раз становясь чемпионами Евролиги.