«Скотское отношение»: Мамиашвили рассказал о провокации против российских борцов в Хорватии
Обложка © Владимир Гердо/ТАСС
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил о проблемах, с которыми столкнулись российские борцы при въезде в Хорватию. По его словам, трём членам сборной — Заурбеку Сидакову, Ахмеду Усманову и Абдулле Курбанову — пришлось провести много часов в аэропорту Загреба из-за затянутых таможенных процедур.
«Все живы-здоровы, слава богу. Сейчас все ребята направляются размещаться в гостиницу и проходить мандатную комиссию для участия в чемпионате мира», — рассказал Мамиашвили.
Он подчеркнул, что в Хорватии российским спортсменам устроили «просто скотское отношение», несмотря на то что у всех были необходимые визы и документы. По мнению главы ФСБР, это стало «демонстрацией позиции».
Чемпионат мира по вольной борьбе пройдёт в Загребе с 13 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу и пропустит турнир, его заменил Магомед Курбанов.