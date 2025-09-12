«Скотское отношение»: Мамиашвили рассказал о провокации против российских борцов в Хорватии

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил о проблемах, с которыми столкнулись российские борцы при въезде в Хорватию. По его словам, трём членам сборной — Заурбеку Сидакову, Ахмеду Усманову и Абдулле Курбанову — пришлось провести много часов в аэропорту Загреба из-за затянутых таможенных процедур.

«Все живы-здоровы, слава богу. Сейчас все ребята направляются размещаться в гостиницу и проходить мандатную комиссию для участия в чемпионате мира», — рассказал Мамиашвили.

Он подчеркнул, что в Хорватии российским спортсменам устроили «просто скотское отношение», несмотря на то что у всех были необходимые визы и документы. По мнению главы ФСБР, это стало «демонстрацией позиции».