11 сентября, 06:17

Могучий Русский танк не выступит на чемпионате мира по борьбе в Хорватии из-за проблем с визой

Обложка © ТАСС / imago images / United World Wrestl

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не вошёл в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW).

По информации Федерации спортивной борьбы России, причиной отсутствия спортсмена стали проблемы с получением визы. В весовой категории до 97 кг Садулаева заменит Магомед Курбанов. Это уже не первый случай, когда российскому борцу отказывают в участии международных соревнований: в 2023 году ему запретили въезд в Румынию для участия в чемпионате мира, а в 2024-м он не смог получить визу для чемпионата Европы в Братиславе, пишет ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в Загребе с 13 по 21 сентября. Садулаев остается одним из самых титулованных борцов мира, однако его участие в международных турнирах продолжает блокироваться по политическим мотивам.

