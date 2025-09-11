Могучий Русский танк не выступит на чемпионате мира по борьбе в Хорватии из-за проблем с визой

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не вошёл в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW).

По информации Федерации спортивной борьбы России, причиной отсутствия спортсмена стали проблемы с получением визы. В весовой категории до 97 кг Садулаева заменит Магомед Курбанов. Это уже не первый случай, когда российскому борцу отказывают в участии международных соревнований: в 2023 году ему запретили въезд в Румынию для участия в чемпионате мира, а в 2024-м он не смог получить визу для чемпионата Европы в Братиславе, пишет ТАСС.