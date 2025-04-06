«Я был заряжен и готов»: «Русскому танку» отказали в визе на чемпионат Европы

Олимпийский чемпион 2016 и 2021 годов по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Словакии. Всё дело в том, что у борца отсутствует виза.

«С большим сожалением, хочу сообщить, что стартующий уже завтра чемпионат Европы всё же пройдёт без моего участия. История повторяется – я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию», — написал он в своём телеграм-канале.

Борец по прозвищу «Русский танк» пожелал команде показать максимум своих возможностей и обойтись без травм.