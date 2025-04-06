«Я был заряжен и готов»: «Русскому танку» отказали в визе на чемпионат Европы
Борец Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы из-за отсутствия визы
Абдулрашид Садулаев. Обложка © ТАСС / imago images/United World Wrestl
Олимпийский чемпион 2016 и 2021 годов по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Словакии. Всё дело в том, что у борца отсутствует виза.
«С большим сожалением, хочу сообщить, что стартующий уже завтра чемпионат Европы всё же пройдёт без моего участия. История повторяется – я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию», — написал он в своём телеграм-канале.
Борец по прозвищу «Русский танк» пожелал команде показать максимум своих возможностей и обойтись без травм.
Ранее россиянин Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 92 килограммов. Соперником борца в финале состязания оказался грузин Мириан Майсурадзе, который не смог ничего противопоставить Русскому танку. Свою победу россиянин посвятил нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву. По словам спортсмена, именно московский врач поставил его на ноги после тяжёлой травмы на прошлом чемпионате в Сербии.