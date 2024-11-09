Российский чемпион-тяжеловес по прозвищу Сладкий потерпел первое поражение в карьере и утратил титул

Боец смешанных единоборств (MMA) из России Анатолий Малыхин проиграл сенегальцу Умару Кейну на 169-м турнире азиатской лиги ONE FC, который проходил в Бангкоке (Таиланд). Россиянин утратил титул чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг). Для Малыхина это первое поражение в карьере.

Бой состоял из пяти раундов. Судьи раздельным решением отдали победу африканцу. У Малыхина же остались титулы в полутяжёлом и среднем весах.

Россиянину 36 лет. На его счету в смешанных единоборствах 15 боёв, 14 побед и одно поражение. Рекорд его 32-летнего соперника из Сенегала – семь побед и одно поражение.

MMA Metaratings сообщает, что бойцы могут провести реванш в течение полугода. Менеджер Малыхина Анатолий Скаредин отметил, что Анатолий не был похож сам на себя в этом бою.

«Анатолий был не похож сам на себя в первую очередь физически, мы встречались во время его лагеря, Толя много пахал, на фоне этого были проблемы со здоровьем, в этом лагере были и стафилококк, и отравление», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

При этом менеджер добавил, что не пытается искать оправдания для поражения. Он заверил, что Сладкий (прозвище Малыхина) вернёт себе титул. Временный пояс чемпиона в тяжёлом весе Малыхин завоевал в 2022 году, победив белоруса Кирилла Грищенко нокаутом во втором раунде. В 2023-м россиянин стал полноценным чемпионом, одолев техническим нокаутом в третьем раунде индийца Арджана Буллара.