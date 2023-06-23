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23 июня, 17:40

Непобедимый россиянин нокаутировал индийца и стал чемпионом лиги ONE в тяжёлом весе

Российский боец MMA Малыхин нокаутировал Бхуллара и стал двойным чемпионом One

<p>Анатолий Малыхин. Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=I9qU9gV0rv0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">One Championship</a></p>

Анатолий Малыхин. Обложка © Youtube / One Championship

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин завоевал пояс чемпиона азиатской лиги ONE Championship в тяжёлом весе. На турнире One Friday Fights 22 в столице Таиланда Бангкоке он нокаутировал Арджана Бхуллара, представляющего Индию.

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Таким образом, Малыхин сменил временный титул чемпиона в тяжёлом весе на полноценный. Кроме того, 35-летний россиянин по прозвищу Сладкий является обладателем чемпионского пояса в полутяжёлом весе. В его активе 13 профессиональных боёв и ни одного поражения. Для Бхуллара это поражение стало вторым в карьере в ММА. Также в его активе 11 побед.

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Ранее Лайф сообщал, что россиянин Вадим Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Йоэля Ромеро. Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

Никита Никонов
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