Непобедимый россиянин нокаутировал индийца и стал чемпионом лиги ONE в тяжёлом весе
Российский боец MMA Малыхин нокаутировал Бхуллара и стал двойным чемпионом One
Анатолий Малыхин. Обложка © Youtube / One Championship
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин завоевал пояс чемпиона азиатской лиги ONE Championship в тяжёлом весе. На турнире One Friday Fights 22 в столице Таиланда Бангкоке он нокаутировал Арджана Бхуллара, представляющего Индию.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Таким образом, Малыхин сменил временный титул чемпиона в тяжёлом весе на полноценный. Кроме того, 35-летний россиянин по прозвищу Сладкий является обладателем чемпионского пояса в полутяжёлом весе. В его активе 13 профессиональных боёв и ни одного поражения. Для Бхуллара это поражение стало вторым в карьере в ММА. Также в его активе 11 побед.
Ранее Лайф сообщал, что россиянин Вадим Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Йоэля Ромеро. Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.