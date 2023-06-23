Непобедимый россиянин нокаутировал индийца и стал чемпионом лиги ONE в тяжёлом весе

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Таким образом, Малыхин сменил временный титул чемпиона в тяжёлом весе на полноценный. Кроме того, 35-летний россиянин по прозвищу Сладкий является обладателем чемпионского пояса в полутяжёлом весе. В его активе 13 профессиональных боёв и ни одного поражения. Для Бхуллара это поражение стало вторым в карьере в ММА. Также в его активе 11 побед.