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1 марта, 17:57

Анатолий Малыхин вошёл в историю, став тройным чемпионом промоушена ONE Championship

Боец Малыхин стал тройным чемпионом ONE Championship на турнире в Катаре

Сегодня на турнире ONE FC в Катаре непобеждённый российский боец ММА Анатолий Малыхин вписал своё имя в историю единоборств, завоевав третий чемпионский титул промоушена.

Анатолий Малыхин завоевал третий чемпионский пояс. © X / ONE Championship

Анатолий Малыхин также известен в сообществе ММА по прозвищу Сладкий. Теперь у него есть чемпионский пояс средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий. В бою за третий титул российский боец одержал победу над голландским мастером смешанных единоборств Ренье де Риддером в третьем раунде.

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А ранее Life.ru рассказывал, что боец Владимир Немков выиграл свой первый бой после перехода в тяжёлую весовую категорию. Он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде, а чемпионский пояс ему повесил легендарный Майк Тайсон.

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X / MMA Fighting

Владимир Озеров
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