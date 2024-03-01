Анатолий Малыхин вошёл в историю, став тройным чемпионом промоушена ONE Championship

Сегодня на турнире ONE FC в Катаре непобеждённый российский боец ММА Анатолий Малыхин вписал своё имя в историю единоборств, завоевав третий чемпионский титул промоушена.

Анатолий Малыхин завоевал третий чемпионский пояс. © X / ONE Championship

Анатолий Малыхин также известен в сообществе ММА по прозвищу Сладкий. Теперь у него есть чемпионский пояс средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий. В бою за третий титул российский боец одержал победу над голландским мастером смешанных единоборств Ренье де Риддером в третьем раунде.