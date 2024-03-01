Анатолий Малыхин вошёл в историю, став тройным чемпионом промоушена ONE Championship
Боец Малыхин стал тройным чемпионом ONE Championship на турнире в Катаре
Сегодня на турнире ONE FC в Катаре непобеждённый российский боец ММА Анатолий Малыхин вписал своё имя в историю единоборств, завоевав третий чемпионский титул промоушена.
Анатолий Малыхин завоевал третий чемпионский пояс. © X / ONE Championship
Анатолий Малыхин также известен в сообществе ММА по прозвищу Сладкий. Теперь у него есть чемпионский пояс средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий. В бою за третий титул российский боец одержал победу над голландским мастером смешанных единоборств Ренье де Риддером в третьем раунде.
А ранее Life.ru рассказывал, что боец Владимир Немков выиграл свой первый бой после перехода в тяжёлую весовую категорию. Он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде, а чемпионский пояс ему повесил легендарный Майк Тайсон.
X / MMA Fighting