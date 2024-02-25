Немков выиграл дебютный бой в тяжёлом весе, задушив бразильца Каппелоццу

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков успешно дебютировал в тяжёлой весовой категории. На прошедшем 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) турнире "PFL против Bellator" россиянину удалось одержать верх над бразильским бойцом Бруно Каппелоццой.

Немков применил удушающий приём и закончил поединок во втором раунде. Пояс чемпиона ему повесил знаменитый Майк Тайсон.

Немков задушил бразильца Каппелоццу во втором раунде. Видео © X / COMBAT SPORTS TODAY

Эта победа стала для входящего в команду Фёдора Емельяненко 31-летнего россиянина 18-й в MMA при двух поражениях (ещё один бой был признан несостоявшимся). Его достижения являются лучшими в Bellator.