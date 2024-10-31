Борец по прозвищу Русский танк брутально расправился с топами и стал чемпионом мира
Россиянин Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе
Абдулрашид Садулаев Обложка © United World Wrestling
Олимпийский чемпион 2016 и 2021 годов Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 92 килограммов. Соперником россиянина в финале состязания оказался грузин Мириан Майсурадзе, который не смог ничего противопоставить Русскому танку.
Победный эпизод Садулаева в финале. Видео © VK / Федерация спортивной борьбы России
Встреча прошла в столице Албании и завершилась с результатом 6:0 в пользу Садулаева. За день до этого в полуфинале наш борец едва не потерпел поражение, но смог вырвать победу у иранца Камрана Гасемпура на последних секундах.
Волевая победа Садулаева в полуфинале. Видео © YouTube / United World Wrestling
Свою победу Садулаев посвятил нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву. По словам борца, именно московский врач поставил его на ноги после тяжёлой травмы на прошлом чемпионате в Сербии.
Всего в активе российских спортсменов пять медалей: золотая, серебряная и три бронзовые. Одним из призёров стал Иналбек Шериев, который в борьбе за третье место одолел украинца Василия Шуптара.