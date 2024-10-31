Борец по прозвищу Русский танк брутально расправился с топами и стал чемпионом мира

Олимпийский чемпион 2016 и 2021 годов Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 92 килограммов. Соперником россиянина в финале состязания оказался грузин Мириан Майсурадзе, который не смог ничего противопоставить Русскому танку.

Победный эпизод Садулаева в финале. Видео © VK / Федерация спортивной борьбы России

Встреча прошла в столице Албании и завершилась с результатом 6:0 в пользу Садулаева. За день до этого в полуфинале наш борец едва не потерпел поражение, но смог вырвать победу у иранца Камрана Гасемпура на последних секундах.

Волевая победа Садулаева в полуфинале. Видео © YouTube / United World Wrestling

Свою победу Садулаев посвятил нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву. По словам борца, именно московский врач поставил его на ноги после тяжёлой травмы на прошлом чемпионате в Сербии.