Борец из РФ Шериев взял бронзу на чемпионате мира, одолев украинца Шуптара

Российский борец в вольном стиле Иналбек Шериев взял бронзу на чемпионате мира в неолимпийских весовых категорях. Состязание проводится в столице Албании — Тиране.

В сражении за бронзовую медаль чемпионата в категории до 70 килограммов Шериев поборол гражданина Украины Василия Шуптара. Турнир проводится с 28 по 31 октября, атлеты из РФ выступают на нём в нейтральном статусе.