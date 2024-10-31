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31 октября, 19:21

Борец из РФ Шериев взял бронзу на чемпионате мира, одолев украинца Шуптара

Борец Иналбек Шериев. Обложка © Сайт Правительства Кабардино-Балканской Республики

Борец Иналбек Шериев. Обложка © Сайт Правительства Кабардино-Балканской Республики

Российский борец в вольном стиле Иналбек Шериев взял бронзу на чемпионате мира в неолимпийских весовых категорях. Состязание проводится в столице Албании — Тиране.

В сражении за бронзовую медаль чемпионата в категории до 70 килограммов Шериев поборол гражданина Украины Василия Шуптара. Турнир проводится с 28 по 31 октября, атлеты из РФ выступают на нём в нейтральном статусе.

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Юрий Лысенко
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