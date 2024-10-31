Борец из РФ Шериев взял бронзу на чемпионате мира, одолев украинца Шуптара
Борец Иналбек Шериев. Обложка © Сайт Правительства Кабардино-Балканской Республики
Российский борец в вольном стиле Иналбек Шериев взял бронзу на чемпионате мира в неолимпийских весовых категорях. Состязание проводится в столице Албании — Тиране.
В сражении за бронзовую медаль чемпионата в категории до 70 килограммов Шериев поборол гражданина Украины Василия Шуптара. Турнир проводится с 28 по 31 октября, атлеты из РФ выступают на нём в нейтральном статусе.
Ранее Life.ru рассказывал о завоёванных российскими паралимпийцами медалях на парижских Паралимпийских играх-2024. Наши соотечественники увезли с собой 64 медали: 23 — бронзовые, 21 — серебряную и 20 — золотых. Большего всего призовых мест российским атлетам удалось занять в водных видах спорта.