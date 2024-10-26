Магомед Анкалаев победил Ракича на турнире UFC 308 и получит чемпионский бой

Россиянин Магомед Анкалаев одержал волевую победу над австрийцем сербского происхождения Александром Ракичем на турнире UFC 308. Бой состоялся в Абу-Даби и дошёл до вердикта судей, которые отдали два из трёх раундов дагестанцу.

Все 15 минут поединка прошли в стойке. По числу акцентированных ударов Анкалаев уступил Ракичу первый раунд, но преимущество было достигнуто австрийцем за счёт обилия лоу-киков. Уже во второй пятиминутке россиянин смотрелся лучше оппонента, а на заключительном отрезке он устроил сопернику прессинг у сетки. Все трое судей единогласно признали победителем дагестанца со счётом 29:28.

Хай-кик в исполнении Анкалаева. Фото © Telegram / UFC Eurasia

По завершении поединка Анкалаев заявил, что считает себя достойным претендентом на чемпионский титул в полутяжёлом весе. Также он обратился к действующему обладателю пояса Алексу Перейре.

«Я хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял бой. Фанаты хотят увидеть этот бой», — произнёс спортсмен.