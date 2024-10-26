Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 20:22

Магомед Анкалаев победил Ракича на турнире UFC 308 и получит чемпионский бой

Объявление победителя. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Объявление победителя. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Россиянин Магомед Анкалаев одержал волевую победу над австрийцем сербского происхождения Александром Ракичем на турнире UFC 308. Бой состоялся в Абу-Даби и дошёл до вердикта судей, которые отдали два из трёх раундов дагестанцу.

Все 15 минут поединка прошли в стойке. По числу акцентированных ударов Анкалаев уступил Ракичу первый раунд, но преимущество было достигнуто австрийцем за счёт обилия лоу-киков. Уже во второй пятиминутке россиянин смотрелся лучше оппонента, а на заключительном отрезке он устроил сопернику прессинг у сетки. Все трое судей единогласно признали победителем дагестанца со счётом 29:28.

Хай-кик в исполнении Анкалаева. Фото © Telegram / UFC Eurasia

Хай-кик в исполнении Анкалаева. Фото © Telegram / UFC Eurasia

По завершении поединка Анкалаев заявил, что считает себя достойным претендентом на чемпионский титул в полутяжёлом весе. Также он обратился к действующему обладателю пояса Алексу Перейре.

«Я хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял бой. Фанаты хотят увидеть этот бой», — произнёс спортсмен.

Чимаев поборол Уиттакера в первом раунде в со-главном бою UFC 308 в Абу-Даби
Чимаев поборол Уиттакера в первом раунде в со-главном бою UFC 308 в Абу-Даби

Зрелищную победу на турнире UFC 308 одержал и россиянин Шарабутдин Магомедов. За несколько секунд до окончания второго раунда он отправил своего соперника в лице армянина Армена Петросяна в технический нокаут дабл-бэкфистом. Это 15-я победа в карьере Шары Буллета, который ещё ни разу не проигрывал.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • UFC
  • оаэ
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar