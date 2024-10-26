Магомед Анкалаев победил Ракича на турнире UFC 308 и получит чемпионский бой
Объявление победителя. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Россиянин Магомед Анкалаев одержал волевую победу над австрийцем сербского происхождения Александром Ракичем на турнире UFC 308. Бой состоялся в Абу-Даби и дошёл до вердикта судей, которые отдали два из трёх раундов дагестанцу.
Все 15 минут поединка прошли в стойке. По числу акцентированных ударов Анкалаев уступил Ракичу первый раунд, но преимущество было достигнуто австрийцем за счёт обилия лоу-киков. Уже во второй пятиминутке россиянин смотрелся лучше оппонента, а на заключительном отрезке он устроил сопернику прессинг у сетки. Все трое судей единогласно признали победителем дагестанца со счётом 29:28.
Хай-кик в исполнении Анкалаева. Фото © Telegram / UFC Eurasia
По завершении поединка Анкалаев заявил, что считает себя достойным претендентом на чемпионский титул в полутяжёлом весе. Также он обратился к действующему обладателю пояса Алексу Перейре.
«Я хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял бой. Фанаты хотят увидеть этот бой», — произнёс спортсмен.
Зрелищную победу на турнире UFC 308 одержал и россиянин Шарабутдин Магомедов. За несколько секунд до окончания второго раунда он отправил своего соперника в лице армянина Армена Петросяна в технический нокаут дабл-бэкфистом. Это 15-я победа в карьере Шары Буллета, который ещё ни разу не проигрывал.