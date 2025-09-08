Российские гребцы взяли золото и серебро молодёжного чемпионата Европы в Чехии
Обложка © Telegram / Федерация гребного спорта России
Российские спортсмены по академической гребле завоевали одну золотую и одну серебряную медали на молодёжном чемпионате Европы. Соревнования проходили в чешском Рачице с 6 по 7 сентября. Золото выиграли София Ожерельева и Анастасия Смагина в двойках без рулевого. Серебро досталось Марине Матвеевой и Александре Григорьевой в парной двойке.
Российские спортсменки на молодёжном чемпионате Европы. Видео © Telegram / Федерация гребного спорта России
В состав российской команды вошли шесть гребцов, которые выступали в нейтральном статусе. В состав включили Ожерельеву, Смагину, Никиту Лабзо и Александра Слюсаря, а также Матвееву и Григорьеву. Лабзо и Слюсарь заняли шестое место.
«Наша команда показала хороший результат на Первенстве Европы до 23 лет. Очередной международный старт подтвердил, что сборная движется в правильном направлении. Однако расслабляться не стоит — впереди много работы и новые победы», — прокомментировал результаты президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
С 21 по 28 сентября в Шанхае пройдёт взрослый чемпионат мира по гребному спорту.
Накануне Life.ru рассказывал, как белорусская теннисистка Арина Соболенко появилась перед журналистами с огромной бутылкой шампанского после победы в турнире Большого шлема US Open. Спортсменка призналась, что чувствует безумную радость и гордость. Пользователи в Сети также порадовались за Соболенко и пожелали ей отметить победу как следует, потому что девушка заслуженно оказалась на олимпе славы.