Соболенко появилась с бутылкой дорогого шампанского после победы на US Open
Обложка © ТАСС / АР
Белорусская теннисистка Арина Соболенко появилась перед журналистами с огромной бутылкой шампанского после своей невероятной победы в турнире Большого шлема US Open. Спортсменка призналась, что чувствует гордость и безумную радость от свершившегося.
«Всем привет! Это будет весёлое видео», – поздоровалась с журналистами на пресс-конференции чемпионка.
Пользователи в Сети также порадовались за Соболенко и пожелали ей отметить победу как следует, потому что девушка заслуженно оказалась на олимпе славы.
Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американской спортсменкой Амандой Анисимовой в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Этот успех позволил 27-летней спортсменке из Минска стать первой теннисисткой за 11 лет, которой удалось защитить чемпионский титул на US Open в женском одиночном разряде — последний раз подобное достижение покорялось Серене Уильямс в 2012-2014 годах.