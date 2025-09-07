Соболенко появилась с бутылкой дорогого шампанского после победы на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко появилась перед журналистами с огромной бутылкой шампанского после своей невероятной победы в турнире Большого шлема US Open. Спортсменка призналась, что чувствует гордость и безумную радость от свершившегося.

Арина Соболенко. Видео © X / US Open Tennis Championships

«Всем привет! Это будет весёлое видео», – поздоровалась с журналистами на пресс-конференции чемпионка.

Пользователи в Сети также порадовались за Соболенко и пожелали ей отметить победу как следует, потому что девушка заслуженно оказалась на олимпе славы.