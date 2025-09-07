Арина Соболенко во второй раз стала победительницей Открытого чемпионата США

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американской спортсменкой Амандой Анисимовой в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Первая ракетка мира, посеянная под первым номером, одержала свою вторую подряд победу на кортах Flushing Meadows и завоевала четвёртый титул Большого шлема в карьере.

Этот успех позволил 27-летней спортсменке из Минска стать первой теннисисткой за 11 лет, которой удалось защитить чемпионский титул на US Open в женском одиночном разряде — последний раз подобное достижение покорялось Серене Уильямс в 2012-2014 годах. Кроме того, Соболенко стала первой со времён Уильямс теннисисткой, которой удалось трижды подряд выйти в финал Открытого чемпионата США.

Для 24-летней американки этот финал стал вторым в карьере на турнирах Большого шлема — ранее она уже играла в решающем матче на Уимблдоне-2025. Несмотря на поражение, теннисистка впервые поднимется на четвёртую позицию в мировом рейтинге WTA, улучшив свой предыдущий лучший результат (седьмое место).