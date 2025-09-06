Синнер сыграет с Алькарасом в финале третьего турнира «Большого шлема» подряд

Синнер вышел в финал турнира «Большого шлема» в пятый раз подряд. Последний раз он проигрывал россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале Уимблдона в 2024 году. При этом с Алькарасом итальянец встретится в решающих матчах в третий раз подряд. Теннисисты ранее обменялись победами на «Ролан Гаррос» (Алькарас) и Уимблдоне (Синнер).