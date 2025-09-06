Синнер сыграет с Алькарасом в финале третьего турнира «Большого шлема» подряд
Синнер встретится с Алькарасом в финале Открытого чемпионата США по теннису
Янник Синнер. Обложка © X / US Open Tennis
Итальянский теннисист Янник Синнер победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Встреча завершилась в четырёх сетах 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
В финале Синнер, посеянный на турнире под первым номером, сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (2-й номер посева).
Синнер вышел в финал турнира «Большого шлема» в пятый раз подряд. Последний раз он проигрывал россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале Уимблдона в 2024 году. При этом с Алькарасом итальянец встретится в решающих матчах в третий раз подряд. Теннисисты ранее обменялись победами на «Ролан Гаррос» (Алькарас) и Уимблдоне (Синнер).
В финале женского одиночного разряда сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова. Игра начнётся в 23:00 мск 6 сентября.