Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», проиграв два первых сета

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в финале «Ролан Гаррос» итальянца Янника Синнера. Встреча спортсменов, которые ранее не проигрывали в турнирах Большого шлема, завершилась в пяти сетах 4:6, 6:7 (4:7 на тай-брейке), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Игра продолжалась пять часов 32 минуты. 23-летний Синнер, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выиграл первые два сета и вёл с брейком в третьем, но его соперник смог переломить ход матча. Кстати, испанец впервые на турнирах Большого шлема выиграл матч, в котором проигрывал со счетом 0-2 по сетам (до этого было восемь поражений). Для 22-летнего Алькараса (2-я ракетка мира) эта победа стала пятой на турнирах «Большого шлема» и второй на «Ролан Гаррос» после успеха в прошлом году.

Синнер же впервые проиграл в финале турнира «Большого шлема» после трёх побед и прервал свою серию из 31 выигранного подряд сета на соревнованиях такого уровня. Таким образом он не смог побить рекорд швейцарца Роджера Федерера (36 выигранных подряд сетов в 2006-2007 годах). Предыдущую партию итальянец проиграл в четвёртом круге Australian Open датчанину Хольгеру Руне 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Также стоит отметить, что Синнер стал первым итальянцем в финале «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 1968 года).