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12 мая, 13:54

Новый папа римский забуллил первую ракетку мира из-за фамилии

Папа римский пошутил над Синнером, фамилия которого переводится как «грешник»

Обложка © ТАСС / ABACA / Vandeville Eric

Обложка © ТАСС / ABACA / Vandeville Eric

Новый Папа Римский Лев XIV пошутил над первой ракеткой мира Янником Синнером. На аудиенции в Ватикане зашла речь про организацию благотворительного теннисного матча и понтифик заявил, что предпочёл бы видеть там олимпийского чемпиона Андре Агасси. А вот от присутствия Синнера папа отказался.

«Я беру с собой Андре Агасси. Но только не приводите Синнера!», — цитирует папу римского спортивная газета Tuttosport.

Дело в том, что фамилия Синнера переводится как «грешник». Папа Римский Лев XIV поспешил уточнить, что сказанное было шуткой, а к самому теннисисту он относится с уважением, так как тот всегда показывает высокий уровень мастерства во время игры.

Напомним, что 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.

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Полина Никифорова
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