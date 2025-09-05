Белорусская теннисистка Соболенко первой вышла в финал US Open-2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американской спортсменкой Джессикой Пегулой и вышла в финал Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Матч продлился 2 часа 4 минуты и закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу белоруски. В финале Соболенко предстоит встретиться с победительницей игры между японкой Наоми Осакой и американкой Амандой Анисимовой.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович обыграл американского спортсмена Тейлора Фритца в 1/4 финала Открытого чемпионата США. Матч закончился в четырёх сетах со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. В полуфинале соперником Джоковича, посеянного на турнире под седьмым номером, станет испанец Карлос Алькарас (2).