Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и установил абсолютный рекорд

В полуфинале соперником Джоковича, посеянного на турнире под седьмым номером, будет испанец Карлос Алькарас (2).

Для 38-летнего серба этот полуфинал станет 14-м на US Open, это повторение рекорда американца Джимми Коннорса. На турнирах «Большого шлема» Джокович сыграет на стадии 1/2 финала в 53-й раз, это новый абсолютный рекорд. Ранее серб делил его с представительницей США Крис Эверт (52).