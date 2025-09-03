Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и установил абсолютный рекорд
Джокович сыграет с Алькарасом в полуфинале US Open
Новак Джокович. Обложка © X / US Open Tennis
Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тейлора Фритца в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Встреча завершилась в четырёх сетах со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
В полуфинале соперником Джоковича, посеянного на турнире под седьмым номером, будет испанец Карлос Алькарас (2).
Для 38-летнего серба этот полуфинал станет 14-м на US Open, это повторение рекорда американца Джимми Коннорса. На турнирах «Большого шлема» Джокович сыграет на стадии 1/2 финала в 53-й раз, это новый абсолютный рекорд. Ранее серб делил его с представительницей США Крис Эверт (52).
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянина Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи за поведение на US Open. Напомним, он вылетел в первом круге, проиграв французу Бенжамену Бонзи. В этом матче произошёл скандал с фотографом, который вышел на корт до завершения матча.