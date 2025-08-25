US Open отстранил фотографа, который выбежал на корт в матче Медведева с Бонзи

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) лишили аккредитации фотографа, помешавшего матчу россиянина Даниила Медведева и француза Бенжамена Бонзи. Мужчина выбежал прямо на корт, из-за чего судья не стал засчитывать неудачную попытку подачи соперника российского теннисиста. Об этом пишет журналист Бен Ротенберг в соцсети Х со ссылкой на Теннисную ассоциацию США (USTA).

Медведев проиграл Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6) в первом круге US Open. При этом на ход игры повлиял неприятный инцидент: во время третьего сета француз не попал в корт с первой подачи на матчболе, однако арбитр Грег Алленсворт разрешил сделать повторную подачу. Судья объяснил решение тем, что на корт внезапно вышел фотограф. Медведев возмутился и вступил в спор, призвав зрителей поддержать его. Трибуны также сочли решение несправедливым и освистали судью, не давая более минуты продолжать игру. Фотографа вывела служба безопасности, его аккредитация на турнир текущего года аннулирована.