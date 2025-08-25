Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 09:52

US Open отстранил фотографа, который выбежал на корт в матче Медведева с Бонзи

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) лишили аккредитации фотографа, помешавшего матчу россиянина Даниила Медведева и француза Бенжамена Бонзи. Мужчина выбежал прямо на корт, из-за чего судья не стал засчитывать неудачную попытку подачи соперника российского теннисиста. Об этом пишет журналист Бен Ротенберг в соцсети Х со ссылкой на Теннисную ассоциацию США (USTA).

Матч Медведева и Бонзи. Видео © Х / BPINewsOrg

Медведев проиграл Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6) в первом круге US Open. При этом на ход игры повлиял неприятный инцидент: во время третьего сета француз не попал в корт с первой подачи на матчболе, однако арбитр Грег Алленсворт разрешил сделать повторную подачу. Судья объяснил решение тем, что на корт внезапно вышел фотограф. Медведев возмутился и вступил в спор, призвав зрителей поддержать его. Трибуны также сочли решение несправедливым и освистали судью, не давая более минуты продолжать игру. Фотографа вывела служба безопасности, его аккредитация на турнир текущего года аннулирована.

Вероника Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира Джанис Чен на US Open
Вероника Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира Джанис Чен на US Open

Позже Бенжамен Бонзи рассказал журналистам, что атмосфера во время его игры с теннисистом Даниилом Медведевым «была дикой», а трибуны «сходили с ума». Матч закончился не в пользу нашего спортсмена. Это второе подряд поражение россиянина от француза на турнирах «Большого шлема».

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Даниил Медведев
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar