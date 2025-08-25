Мессенджер MAX
25 августа, 00:30

Вероника Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира Джанис Чен на US Open

Вероника Кудерметова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / v.kudermetova

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила сопернице из Индонезии Джанис Чен в матче первого круга Открытого чемпионата США. Матч, прошедший в Нью-Йорке, продолжался три сета и завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Чен.

Финал поединка между Кудерметовой и Чен. Видео © X / US Open Tennis

Кудерметова была посеяна под 24-м номером, тогда как её соперница пробилась в основную сетку через квалификацию. Для 23-летней Чен это выступление стало первым на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. В мировой классификации она занимает 149-ю позицию.

Во втором раунде Чен встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану, чемпионкой US Open 2021 года. Открытый чемпионат США — заключительный, четвёртый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн.

«‎Это смешно!» Американский теннисист требует вернуть флаг российским спортсменам
А ранее российскую теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.

