24 августа, 00:41

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Мария Шарапова. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / International Tennis Hall of Fame

Россиянка Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.

Вместе с ней в Зал славы были включены американские теннисисты Майк и Боб Брайаны, многократные чемпионы в парном разряде. Объявление о включении Шараповой сделала Серена Уильямс, завоевавшая 23 титула Большого шлема.

А ранее итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер не сумел завершить финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса. По ходу встречи Синнер вызвал медиков и принял решение прекратить борьбу. Итальянец демонстрировал впечатляющую серию из 26 побед, что добавляло интригу финальному противостоянию и влияло на борьбу за лидерство в мировом рейтинге ATP.

