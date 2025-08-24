Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянка Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.

Вместе с ней в Зал славы были включены американские теннисисты Майк и Боб Брайаны, многократные чемпионы в парном разряде. Объявление о включении Шараповой сделала Серена Уильямс, завоевавшая 23 титула Большого шлема.