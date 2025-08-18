Теннисистка Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Жасмин Паолини из Италии. Матч закончился со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Теперь Паолини предстоит встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая в своём полуфинальном матче одержала верх над Еленой Рыбакиной из Казахстана со счётом 7:5, 6:3.

28-летняя Кудерметова имеет в своем активе два титула WTA в одиночном разряде. В 2022 году вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в составе сборной России она завоевала Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В парном разряде россиянка также добилась значительных успехов, выиграв девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

29-летняя Паолини, занимающая девятое место в рейтинге WTA, имеет в своём арсенале три победы на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне она смогла дойти до финала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции. Также она является олимпийской чемпионкой в парном разряде.