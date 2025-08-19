Теннисист Янник Синнер снялся с финального матча турнира ATP в Цинциннати

Итальянский теннисист и первая ракетка мира в одиночном разряде Янник Синнер не смог завершить финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса, уступая 0:5 в первом сете. Об этом сообщили в ATP.

По ходу встречи Синнер вызвал медиков и принял решение прекратить борьбу. Итальянец ранее демонстрировал впечатляющую серию из 26 побед, что добавляло интригу финальному противостоянию и влияло на борьбу за лидерство в мировом рейтинге ATP.

«Мне очень, очень жаль, что я вас разочаровал, (но. — Прим. Life.ru) с вчерашнего дня я чувствовал себя не очень хорошо. Я думал, что ночью мне станет лучше, но стало ещё хуже. Я пытался выйти на корт, пытался сыграть хотя бы небольшой матч, но не смог больше, поэтому мне очень жаль», — сказал Синнер болельщикам.

Победа позволила Алькарасу увеличить отрыв от Синнера до 1890 очков в рейтинге PIF ATP Live Race To Turin. Восьмой титул Masters 1000 сделал его вторым по числу таких побед после Джоковича (40).