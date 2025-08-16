Хачанов станет первой ракеткой России по итогам турнира в Цинциннати

Карен Хачанов возглавит список российских теннисистов в рейтинге ATP после завершения турнира «Мастерс» в Цинциннати. По данным рейтинговой системы, россиянин, несмотря на вынужденное снятие с матча против немецкого теннисиста Александра Зверева из-за травмы, наберёт 3190 очков, что также позволит ему впервые с ноября 2019 года вернуться в первую десятку мирового рейтинга.

Согласно обновлённым данным, Андрей Рублев, проигравший в четвертьфинале, займёт третье место среди российских теннисистов с 2560 очками. Даниил Медведев, выбывший во втором круге, расположится на второй позиции с 2760 очками. Таким образом, впервые за долгое время в российской тройке лидеров произошла значительная перестановка сил.