8 августа, 03:10

Хачанов уступил Шелтону в финале Мастерса в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / Zuma / Chris Young

Российский теннисист Карен Хачанов не смог завоевать титул на престижном турнире серии «Мастерс» в канадском Торонто. В финальном матче он проиграл американцу Бену Шелтону в трёх сетах.

Напряжённый поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Первый сет Хачанов проиграл в упорном тай-брейке со счётом 5:7. Во второй партии россиянин смог переломить ход встречи, взяв гейм на своей подаче — 6:4. Однако в решающем сете Шелтон вновь оказался сильнее в тай-брейке, одержав победу 7:3.

Для 20-летнего американца этот успех стал первым в карьере на турнирах серии «Мастерс». В качестве приза Шелтон получил 1,1 миллиона долларов и 1000 рейтинговых очков.

Ранее бывший восьмая ракетка мира американский теннисист Джон Изнер выступил с призывом вернуть российским спортсменам возможность выступать под своим флагом. Многие пользователи поддержали возмущение американца из-за ситуации.

Артём Гапоненко
