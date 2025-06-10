12-килограммовый кубок по теннису украли прямо с корта на турнире в Новгороде

В Новгородской области прямо с теннисного турнира похитили главный трофей — 12-килограммовый кубок регионального первенства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя новгородской федерации тенниса Юрия Иванова.

По его словам, злоумышленники воспользовались проливным дождём. На корте из-за ливня началась суета, ведь участникам соревнований нужно было перетащить все вещи под навес.

«Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошёл к столу, увидел, что кубка уже нет. Сначала подумал, что наши убрали, но выяснилось, что его украли прямо с корта. Кубок тяжёлый – около 12 килограммов весит», — рассказал Иванов.

Совершенно очевидно, что похитители слабо знакомы с подобного рода трофеями, поскольку они украли кубок, в котором нет ни золота, ни серебра. Но спортивную ценность он всё-таки имеет.