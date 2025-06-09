Футболистов Кварацхелию и Давиташвили ограбили во время отпуска в Каннах

В Каннах ограбили футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили. У спортсменов были украдены драгоценности, часы и сумки, сами игроки не пострадали. Информацию об этом сообщает Geo Team в социальной сети Х.

24-летний Хвича Кварацхелия, выступающий за «ПСЖ», в этом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, где его команда в финале одержала разгромную победу над итальянским «Интером» со счётом 5:0. В сезоне-2024/25 Кварацхелия провёл 27 матчей за парижский клуб во всех соревнованиях и забил семь голов. До переезда в Европу он играл в чемпионате России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

24-летний Зурико Давиташвили с лета 2024 года успешно выступает за французский «Сент-Этьен», где в текущем сезоне провёл 34 матча и забил 9 голов. До переезда во Францию он играл в чемпионате России за такие клубы, как казанский «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».