«Со мной такого никогда не ыло»: Победивший Медведева француз рассказал о дикой атмосфере на матче

Атмосфера во время матча между теннисистами Даниилом Медведевым и Бенжаменом Бонзи на US Open была дикой, а трибуны сходили с ума. Об этом заявил французский теннисист в интервью на YouTube-канале американского турнира Большого шлема.

В решающем розыгрыше третьей партии Бонзи не попал первой подачей на матчболе, но вмешательство фотографа, неожиданно вышедшего на корт, заставило судью Грега Алленсворта принять решение повторить подачу. Это решение вызвало бурю эмоций у Медведева, в ходе которой в сторону арбитра полетели нелицеприятные высказывания.

Толпа на трибунах мгновенно встала на сторону россиянина, начав громко освистывать судью. Зрители не давали французу выполнить повторную подачу несколько минут подряд, создавая невероятный шумовой фон.

«Возможно, у меня появились как новые болельщики, так и хейтеры. Атмосфера была дикой. Спасибо всем, кто освистывал. Это был сумасшедший матчбол в третьем сете. Со мной никогда такого не было. Мы ждали минут пять, было очень сложно играть», — отметил французский спортсмен после матча.

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. Это второе подряд поражение россиянина от француза на турнирах «Большого шлема».