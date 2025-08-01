Даниил Медведев проиграл чемпиону из Москвы и не смог выйти в четвёртый круг «‎Мастерса»

На турнире ATP в Торонто, входящем в серию «Мастерс», российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от австралийца Алексея Попырина в матче третьего круга. Встреча двух уроженцев Москвы завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего действующего чемпиона турнира.

Медведев, занимая 14-ю позицию в мировом рейтинге и посеянный под номером 10, не смог удержать преимущество после первого сета. Таким образом, он не смог выйти в четвёртый круг турнира серии «Мастерс», призовой фонд которого превышает 9 миллионов долларов. Следующим соперником Попырина станет датчанин Хольгер Руне, который имеет пятый номер посева.

29-летний Медведев — один из ведущих игроков планеты с 20 титулами ATP и опытом лидерства в рейтинге, где он провёл 16 недель в 2022 году. В его коллекции есть победа на US Open-2021 и командные трофеи Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Попырин уже имеет три титула ATP и демонстрирует прогресс на крупнейших кортах мира, дойдя до четвёртого круга на Открытых чемпионатах США (2024) и Франции (2025).

Турнир в Торонто — один из самых престижных после Больших шлемов и Итогового чемпионата ATP, проходит на быстром хардовом покрытии и завершится 7 августа. Эта победа укрепляет позиции Попырина в борьбе за высокие места на мировом уровне.