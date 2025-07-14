Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга WTA со времён Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), став самой молодой спортсменкой с 2004 года, кому удалось достичь такого результата. Обновлённый рейтинг опубликован на официальном портале организации.

Андреева пробилась в четвертьфинал Уимблдон, где уступила швейцарке Белинде Бенчич в двух напряжённых сетах — 6:7 (3:7 на тай-брейке), 6:7 (2:7). Благодаря успешному выступлению россиянка поднялась сразу на две позиции и теперь занимает пятое место, набрав 5163 очка.

18-летняя Андреева стала первой теннисисткой младше 20 лет, попавшей в топ-5 с тех пор, как Мария Шарапова в 2004 году достигла аналогичного успеха в 17 лет.

Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко с 12 420 баллами, которая уже обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA. Следом идут американка Коко Гауфф (7669 очков), победительница Уимблдона Ига Свёнтек из Польши (6813) и американка Джессика Пегула (6423).