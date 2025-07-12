Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Уимблдон с разгромным счётом
В финале Уимблдона Свёнтек разгромила Анисимову со счётом 6:0, 6:0
Ига Свёнтек. Обложка © ТАСС / AP / Ng Han Guan
Польская теннисистка Ига Свёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025, обыграв в финале Аманду Анисимову из США. Соревнования проходят в Лондоне.
Свёнтек, посеянная под восьмым номером, не оставила шансов Анисимовой (13), выиграв со счётом 6:0, 6:0.
Ига Свёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон, став первой польской теннисисткой, которой покорился этот турнир в одиночном разряде. До этого её лучшим результатом был четвертьфинал в 2019 году. Ранее до финала доходили Ядвига Енджейовская и Агнешка Радваньска, но им не удалось завоевать титул.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 4:6.