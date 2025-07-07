Уимблдон принёс извинения Павлюченковой за техошибку во время матча против Картал
«Би-би-си»: Уимблдон извинился перед Павлюченковой за ошибку на матче с Картал
Анастасия Павлюченкова. Обложка © ТАСС / EPA / DANIEL HAMBURY
Уимблдон извинился перед россиянкой Анастасией Павлюченковой из-за технической ошибки, произошедшей во время её матча против британской теннисистки Сонай Картал в четвёртом круге. Об этом сообщает «Би-би-си».
«Судья следовал установленной процедуре. Мы принесли извинения игрокам, причастным к инциденту, но по-прежнему полностью уверены в точности технологии отслеживания мяча. В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).
Сообщается, что в воскресенье Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона, победив Сонай Картал. Первый сет был отмечен спорным моментом: мяч, по мнению многих, ушёл в аут, но система автоматического определения не зафиксировала это. Судья принял решение о переигровке, что вызвало недовольство Павлюченковой, заявившей о несправедливости. Позже выяснилось, что в тот момент система Hawk-Eye была отключена по неизвестным причинам.
А ранее LIfe.ru писал о теннисистке Камилле Рахимовой, занимающей 80-е место в мировом рейтинге. На днях она преподнесла сенсацию, выбив из турнира четвёртую сеянную Уимблдона — итальянку Жасмин Паолини. Проиграв стартовый сет, Рахимова сумела переломить ход встречи и выиграла матч со счётом 4:6, 6:4, 6:4.