Уимблдон принёс извинения Павлюченковой за техошибку во время матча против Картал

Уимблдон извинился перед россиянкой Анастасией Павлюченковой из-за технической ошибки, произошедшей во время её матча против британской теннисистки Сонай Картал в четвёртом круге. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Судья следовал установленной процедуре. Мы принесли извинения игрокам, причастным к инциденту, но по-прежнему полностью уверены в точности технологии отслеживания мяча. В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

Сообщается, что в воскресенье Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона, победив Сонай Картал. Первый сет был отмечен спорным моментом: мяч, по мнению многих, ушёл в аут, но система автоматического определения не зафиксировала это. Судья принял решение о переигровке, что вызвало недовольство Павлюченковой, заявившей о несправедливости. Позже выяснилось, что в тот момент система Hawk-Eye была отключена по неизвестным причинам.