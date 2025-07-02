Россиянка выбила прошлогоднюю финалистку Уимблдона уже во втором круге

Российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 80-ю строчку в мировом рейтинге, одержала победу над четвёртой сеяной Уимблдона Жасмин Паолини из Италии. Рахимова смогла переломить ход встречи второго круга после проигранного первого сета, завершив матч со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Теперь россиянке предстоит встреча с чешкой Линдой Носковой, которая имеет 30-й номер посева. Стоит отметить, что Паолини стала уже пятой представительницей топ-10, досрочно завершившей выступление на престижном турнире.

Несмотря на молодой возраст (Рахимовой 23 года — Прим. Life.ru), победа стала знаковой для спортсменки, поскольку до нынешнего Уимблдона ей ни разу не удавалось преодолеть даже первого круга. Ранее её лучшими достижениями на «мэйджорах» были выходы в третий раунд Roland Garros в 2023 году и US Open в 2021-м. Кроме того, Рахимова впервые победила соперника из топ-10 мирового рейтинга.