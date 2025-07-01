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1 июля, 07:30

«Они сумасшедшие»: Бывшая российская теннисистка показала характер на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Путинцева потребовала удалить зрителя на Уимблдоне

Юлия Путинцева. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Юлия Путинцева. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, которая ранее выступала за Россию, потребовала удалить зрителя с трибун во время матча на Уимблдоне. Как сообщает Reuters, спортсменка заявила, что не продолжит игру, пока мешающий ей болельщик не покинет корт.

«Вы можете его вывести, я не собираюсь продолжать играть, пока он не уйдёт. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — сказала взволнованная Путинцева.

Инцидент произошёл во время матча на корте №15. Главный судья, получив жалобу, проконсультировался со службой безопасности, после чего игра возобновилась. Однако неясно, были ли приняты конкретные меры в отношении зрителя.

Примечательно, что этот эмоциональный эпизод предшествовал разгромному поражению Путинцевой со счётом 6:0, 6:0. Спортсменка уступила американке Аманде Анисимовой. Матч продлился всего 44 минуты, став одним из самых быстрых в истории турнира.

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Алиса Хуссаин
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