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Регион
21 мая, 15:31

Угрожает выгнать: Медведев пожаловался, что жена не даёт ему отрастить усы

Даниил Медведев рассказал, что жена угрожает выгнать его из дома из-за усов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Теннисист Даниил Медведев признался, что его супруга Дарья не даёт ему отрастить усы. В интервью «Больше!» он пожаловался, что жена угрожает выгнать его из дома, если заметит усы.

«Хочу сделать усы, но жена сказала, что выгонит меня», — рассказал теннисист.

Даниил Медведев с женой Дарьей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33

Даниил Медведев с женой Дарьей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33

Также Медведев рассказал о своих возможных планах на жизнь за пределами теннисного корта. Он признался, что для него теннис — это работа, и если бы отменили все призовые деньги, то он нашёл бы другую деятельность, за которую бы платили, пусть и меньше. В пример теннисист привёл гонки, пикбол и падел.

Медведев также упомянул, что азарт можно найти и в бизнесе. Он знаком с некоторыми бизнесменами и отметил общую черту со спортом: и там, и там стремятся быть лучшими.

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Ранее Медведев высказал своё мнение о тройке лучших российских спортсменов. Первое место он отдал хоккеисту Александру Овечкину. Вторую строчку в личном рейтинге теннисиста занял Артём Дзюба. А на третьем месте Медведев разместил свою юную коллегу Мирру Андрееву, которая сейчас является лучшей среди россиянок в мировом рейтинге.

Анастасия Никонорова
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