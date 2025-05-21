Угрожает выгнать: Медведев пожаловался, что жена не даёт ему отрастить усы

Теннисист Даниил Медведев признался, что его супруга Дарья не даёт ему отрастить усы. В интервью «Больше!» он пожаловался, что жена угрожает выгнать его из дома, если заметит усы.

«Хочу сделать усы, но жена сказала, что выгонит меня», — рассказал теннисист.

Даниил Медведев с женой Дарьей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / medwed33

Также Медведев рассказал о своих возможных планах на жизнь за пределами теннисного корта. Он признался, что для него теннис — это работа, и если бы отменили все призовые деньги, то он нашёл бы другую деятельность, за которую бы платили, пусть и меньше. В пример теннисист привёл гонки, пикбол и падел.

Медведев также упомянул, что азарт можно найти и в бизнесе. Он знаком с некоторыми бизнесменами и отметил общую черту со спортом: и там, и там стремятся быть лучшими.