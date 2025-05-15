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Регион
15 мая, 05:30

Даниил Медведев назвал список лучших российских спортсменов, исключив себя из топа

Медведев: Сейчас Овечкин, Дзюба и Андреева — лучшие российские спортсмены

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33

Теннисист Даниил Медведев поделился своим мнением касательно тройки лучших российских спортсменов. Себя в этот топ он включать не стал, поскольку не считает, что на данный момент является своей лучшей версией, но надеется вернуться на пик формы. Об этом сообщает телеграм-канал «Едим теннис».

Первое место в импровизированном топе Медведев отдал хоккеисту Александру Овечкину — живой легенде, обладателю снайперского рекорда НХЛ и капитану «Вашингтон Кэпиталз». Вторая строчка досталась нападающему ФК «Акрон» и сборной России Артёму Дзюбе. На третье место теннисист поставил свою коллегу по цеху Мирру Андрееву. Сейчас она лучшая среди россиянок в мировом рейтинге.

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Ранее Мирра Андреева победила Клару Таусон в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Риме, обеспечив себе проход в полуфинал первенства. Российская теннисистка расплакалась во время матча из-за спорного решения судьи, но всё равно сумела одержать верх над соперницей.

Владимир Озеров
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