Мирра Андреева вышла в четвертьфинал в Риме, расплакавшись после спора с судьёй

Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась из-за спорного решения судьи повторить розыгрыш в начале третьего сета. Тем не менее она одержала победу над Кларой Таусон в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Мирра Андреева. Видео © X / Tennis Channel

При счёте 1:1 и 15:0 на подаче россиянки на стадионе внезапно включили освещение. Несмотря на завершённый розыгрыш в пользу Андреевой, Таусон пожаловалась на помеху, после чего судья Ямила Халле распорядилась переиграть очко. Мирра попыталась возразить, указав, что эпизод не нуждается в повторе, но её доводы не были приняты. После этого она отошла от судейской вышки, вытирая слёзы.

Таусон воспользовалась моментом, выиграла три мяча подряд и получила двойной брейк-пойнт, однако российская спортсменка собралась и удержала подачу. Позже она взяла инициативу в свои руки и завершила матч со счётом 5:7, 6:3, 6:2. В 1/4 финала Андреева встретится с американкой Кори Гауфф.