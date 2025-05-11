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11 мая, 20:40

Россиянин Хачанов прошёл в четвёртый круг турнира ATP в Риме

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС/EPA/FABIO FRUSTACI

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС/EPA/FABIO FRUSTACI

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над итальянцем Франческо Пассаро в третьем круге турнира ATP Masters 1000 в Риме.

23-й сеяный Хачанов уверенно переиграл получившего wild card Пассаро со счётом 6:3, 6:0. В следующем раунде россиянин встретится с победителем пары Карлос Алькарас — Ласло Джере.

28-летний Хачанов, занимающий 24-ю строчку в рейтинге ATP, имеет в своём активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы US Open (2022) и Australian Open (2023). Также Хачанов является серебряным призёром Олимпийских игр 2021 года и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Андрей Рублёв одержал победу над британцем Джейком Джейпером в решающем матче турнира АТР в Дохе. Этот трофей стал первым в сезоне для российского спортсмена.

Анастасия Никонорова
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